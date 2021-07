Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28) : Zelda et la Formule 1 sur le podium

Pour bien débuter la semaine, le S.E.L.L. partage le classement hebdomadaire des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus dans l'Hexagone ces derniers temps, et pour ne pas changer, c'est un jeu Switch qui se hisse en tête du podium. Mais il est talonné par un jeu de course sur les consoles de Sony.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, version remastérisée du jeu Wii, atteint donc la première place du podium, suivi par F1 2021 sur PS4 et PlayStation 5. Le reste du classement est plus classique, avec Mario Kart 8 Deluxe et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, déjà présent la semaine dernière.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 17 juillet 2021 :