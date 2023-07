Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 28) : Link, Clive et Mario

Le S.E.L.L. est toujours au rendez-vous pour partager le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Et même si le podium comprend toujours les mêmes trois titres depuis plusieurs semaines, il y a des jeux un peu plus anciens qui ont décidé de refaire une apparition dans le top 5.

Nous retrouvons encore et toujours The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom à la première place, talonné par Mario Kart 8 Deluxe et Final Fantasy XVI, pas de gros changements ici. Cependant, à la quatrième place, c'est New Super Mario Bros. U Deluxe qui repointe le bout de son nez, puis Mario Party Superstars à la cinquième et dernière place. Le plombier moustachu de Nintendo a toujours autant de succès !

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 15 juillet 2023 :