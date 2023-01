Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 3) : Fire Emblem détrône enfin Kratos

Les nouveautés vidéoludiques commencent à sortir, et cela se ressent enfin sur le classement hebdomadaire du S.E.L.L.. Cette semaine, c'est une nouvelle exclusivité Switch d'une saga culte qui se hisse directement à la première place. Eh oui, Fire Emblem Engage s'invite sur la plus haute marche du podium.

God of War Ragnarök n'est pas loin à la seconde place, mais Fire Emblem Engage est aussi présent en troisième position, dans sa Divine Edition. Nous retrouvons enfin Gran Turismo 7 et Mario Kart 8 Deluxe en quatrième et cinquième places du classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 16 au 21 janvier 2023 :