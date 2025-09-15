Actualité
Metal Gear Solid Delta Snake Eater PlayStation 5 (0)

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : Naked Snake en double s'infiltre sur le podium

Source: SELL

Le Top 5 de la semaine est principalement composé de nouveautés, avec notamment un remake et un jeu Xbox sur PlayStation 5.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 35

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette fois, plusieurs nouveautés s'invite dans le classement, notamment un remake d'un jeu d'infiltration culte, un jeu Xbox porté sur PS5 et un Action-RPG chinois.

Meilleures ventes jeux vidéo france sell semaine 35 2025

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se hisse sur la plus haute marche du podium dès sa sortie et il occupe également la deuxième place grâce à son édition Deluxe, tandis que Mario Kart World complète le podium. Nous retrouvons Gears of War: Reloaded en quatrième position et Lost Soul Aside en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 août 2025 :

1 - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Day One Edition (PS5)

TEST Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ne prend pas de risque avec ce remake

2 - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Deluxe Edition (PS5)

3 - Mario Kart World (Switch 2)

TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

4 - Gears of War: Reloaded (PS5)

5 - Lost Soul Aside (PS5)

