Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 35) : Naked Snake en double s'infiltre sur le podium

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 35





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette fois, plusieurs nouveautés s'invite dans le classement, notamment un remake d'un jeu d'infiltration culte, un jeu Xbox porté sur PS5 et un Action-RPG chinois.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se hisse sur la plus haute marche du podium dès sa sortie et il occupe également la deuxième place grâce à son édition Deluxe, tandis que Mario Kart World complète le podium. Nous retrouvons Gears of War: Reloaded en quatrième position et Lost Soul Aside en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 août 2025 :