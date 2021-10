Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 40) : Mbappé, Samus et les Castillo sont en forme

Nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, et le S.E.L.L. partage comme à chaque fois le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. FIFA 22 est toujours sur la première place du podium dans sa version PS4, mais il laisse cette semaine quelques places à deux autres titres.

Metroid Dead s'invite directement à la seconde place, et il est suivi par Far Cry 6, dans sa version PlayStation 5. Le titre d'Ubisoft est également à la quatrième place sur PS4, et FIFA 22 est cinquième du classement, sur PS5 cette fois.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 octobre 2021 :