Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : le roi Call of Duty

Avec un peu de retard de notre part pour cause de PS5 Pro, nous vous partageons enfin le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France, toujours relayé par le S.E.L.L.. Cette semaine a été marquée par la sortie d'un jeu de tir très attendu, qui occupe pas moins de trois places dans le Top 5.

Call of Duty: Black Ops 6 s'installe directement en tête des ventes dans sa version PlayStation 5, mais également en troisième place sur PS4 et en cinquième position sur Xbox Series X/Xbox One. Super Mario Party Jamboree est le seul jeu Switch dans le Top 5 cette semaine, en seconde place tout de même, tandis qu'EA SPORTS FC 25 est en quatrième position, dans sa version PS5.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 octobre 2024 :