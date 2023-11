Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 44) : encore un plombier contre un super-héros

Le S.E.L.L. prend de plus en plus son temps pour dévoiler le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France, mais au bout du compte, le Top 5 reste très classique. Nous retrouvons quasiment tous les jeux de la semaine dernière, si ce n'est qu'EA Sports UFC 5 est déjà en dehors du classement.

Super Mario Bros. Wonder continue d'occuper la plus haute marche du podium, devant Marvel's Spider-Man 2 et EA Sports FC 24 sur PlayStation 5. Le jeu de football d'EA Games est également plus bas dans le classement, aux quatrième et cinquième place dans ses versions PS4 et Switch.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 30 octobre au 4 novembre 2023 :