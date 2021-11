Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 46) : la 4G de Pokémon plus populaire que jamais

La fin de l'année approche, mais le S.E.L.L. ne perd pas ses bonnes habitudes et dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, de quoi donner une tendance de ce qui se retrouvera sous le sapin. Et sans surprise, les monstres de poche de The Pokémon Company sont partout !

Pokémon Diamant Étincelant se hisse à la première place, suivi par Pokémon Perle Scintillante, tandis que le pack regroupant les deux volets en version remastérisée arrive à la troisième place du podium. Suivent Battlefield 2042 et FIFA 22, deux autres titres majeurs de cette fin d'année.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 15 au 20 novembre 2021 :