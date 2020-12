Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : Animal Crossing domine encore et toujours

La fin de l'année approche, et les joueurs préparent déjà leurs cadeaux, il est donc normal de voir encore une fois Animal Crossing: New Horizons en tête des ventes en France, comme l'annonce le S.E.L.L. dans son point hebdomadaire. Et en seconde place, nous retrouvons un autre jeu Switch, Mario Kart 8 Deluxe.

Le reste du classement est composé de FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War et Assassin's Creed Valhalla, tous sur PlayStation 4, et en toute logique, nous devrions retrouver Cyberpunk 2077 la semaine prochaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 30 novembre au 5 décembre 2020 :