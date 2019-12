Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 49) : un moustachu de Nintendo monte sur la première marche du podium !

Chaque lundi, nous nous penchons sur les productions qui ont su vous faire craquer. Quoi de neuf pour la semaine 49 ? Pas grand-chose... Disons que certains titres changent de place. Ainsi, Luigi's Mansion 3 monte sur la première marche du podium et devance Pokémon Épée, qui finit deuxième. Call of Duty: Modern Warfare, lui, fait son grand retour et se positionne au quatrième rang.

En outre, Mario Kart Deluxe est troisième et Pokémon Bouclier cinquième.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 2 au 6 décembre 2019 :