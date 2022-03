Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 9) : Gran Turismo 7 arrive premier, et pas seulement

Comme à chaque début de semaine, le S.E.L.L. nous partage le classement des jeux vidéo les plus vendus en France en version physique ces derniers jours, et il semblerait que le jeu de course de Polyphony Digital et Sony était particulièrement attendu. Gran Turismo 7 s'impose sur toutes les marches du podium.

Que ce soit à la première place sur PS5, à la seconde sur PlayStation 4 ou à la troisième dans son édition spéciale, le titre a séduit les joueurs. Mais bien évidemment, les jeux Switch ne sont pas bien loin, avec Légendes Pokémon : Arceus et Triangle Strategy qui terminent ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 28 février au 5 mars 2022 :