Métavers : la première manifestation en VR a eu lieu dans le jeu Decentraland

La toute première manifestation vient d'avoir lieu dans le métavers. L'évènement, organisé par l'organisation Superflus a rassemblé de nombreux avatars dans le jeu Decentraland. Les manifestants se sont massés devant la boutique virtuelle du géant Samsung ouverte en janvier dernier, se basant sur l'architecture de son enseigne physique située à New York, dans laquelle le géant avait notamment présenté son prochain fleuron, le Galaxy S22. Tous les participants arboraient fièrement le même tee-shirt sur lequel nous pouvons lire MoneyFestation, qui n'est autre que le nom de l'œuvre de Badalov, poète et artiste azerbaïdjanais, afin de dénoncer le consumérisme et le capitalisme.

Les protestataires n'étaient pas équipés de cailloux ou de quelconques projectiles, mais de pancartes sur lesquelles le slogan « I Have A Scream » était affiché, en référence à « I Have A Dream » de Martin Luther King. La manifestation s'est déroulée sans incident et tout le monde est rentré chez soi en un seul morceau.

Blague à part, le métavers est un excellent terrain de jeu pour laisser exprimer ses convictions, et, même s'il est décrié par beaucoup, il se pourrait que dans quelques années il devienne un vecteur très important d'informations et de valeurs, car accessible au plus grand nombre toutes plateformes confondues. C'est donc une parcelle de notre monde qui ne pourra plus être négligée ni laissée de côté.

À quand les manifs de la SNCF et de la RATP dans le métavers ?

