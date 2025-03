Metro 4 sera plus sombre pour une raison évidente

Le mois dernier, 4A Games dévoilait une nouvelle licence, La Quimera, en annonçant se renommer Reburn et déconcertant les fans. Il y a deux studios bien différents : l'un basé en Ukraine et maintenant indépendant (Reburn, qui développe La Quimera) et un autre basé principalement à Malte, appartenant à Embracer Group. Ce dernier, 4A Games Malte (4A Games tout court désormais), est en charge du développement d'un nouveau Metro. La franchise fête ses 15 ans et le studio a tenu à marquer le coup.

4A Games a partagé un message sur son site officiel afin de célébrer le 15e anniversaire de la franchise Metro, invitant les fans à partager leurs souvenirs de la licence avec #Metro15 sur les réseaux sociaux. Le studio indique au passage qu'il développe deux jeux, à savoir un nouveau Metro et une licence originale encore inconnue, et ce « malgré les frappes de missiles, les alertes aériennes et la terreur qui continue de s'abattre sur l'Ukraine ». Car oui, même si 4A Games est officiellement basé à Sliema, sur l'île de Malte, 150 développeurs sont à Kiev, en Ukraine, et sont donc directement impactés par la guerre. Dès lors, il est logique que Metro 4 sera grandement impacté par l'invasion de la Russie en Ukraine, comme l'explique le studio :

Une invasion russe à grande échelle a bouleversé notre façon de raconter l'histoire du prochain jeu Metro. L'art étant devenu une réalité pour nombre de nos développeurs en Ukraine, nous nous sommes inspirés de cette expérience pour créer une histoire encore plus sombre, les thèmes déjà présents dans Metro devenant de plus en plus évidents et importants. Alors que les conflits, les luttes de pouvoir, les horreurs de la tyrannie et le prix de la liberté font partie intégrante de nos vies depuis plus de trois ans, nous vivons et travaillons toujours en temps de guerre, ce qui influence inévitablement les jeux que nous créons.

Une histoire qui rappelle évidemment celle de GSC Game World, dont faisaient d'ailleurs partie les membres fondateurs de 4A Games, et qui a sorti S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dans ce même contexte difficile pour les Ukrainiens. Par ailleurs, le développeur précise qu'il collabore toujours avec Dmitri Gloukhovski, créateur russe de la franchise Metro et auteur des romans qui ont inspiré les jeux de 4A Games. De quoi rassurer les fans, le développeur rappelle au passage que Dmitri Gloukhovski est également un activiste qui a critiqué plusieurs fois la guerre en Ukraine, « une décision courageuse pour tout Russe, qui l'a vu condamné à la prison (par contumace) ». L'amitié entre l'auteur russe et le studio ukrainien reste solide et il semble évident que Dmitri Gloukhovski s'inspirera du conflit engagé par son propre pays pour écrire le scénario du prochain Metro.

