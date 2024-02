Microsoft : vers la fin des consoles Xbox ?

Microsoft continue de faire les gros titres ces dernières semaines. Après avoir officialisé le rachat d'Activision Blizzard King, il a licencié près de 2 000 employés dans sa division Gaming. Mais surtout, des rumeurs laissent entendre que le constructeur porterait certains de ses gros jeux sur les consoles concurrentes, à savoir les PlayStation 5 et Nintendo Switch (ou sa successeur).

Des titres comme Hi-Fi Rush, Starfield, Gears of War ou encore le très attendu Indiana Jones et le Cercle Ancien ne seraient pas exclusifs aux PC et Xbox Series X|S, un coup dur pour les fans qui se sentent trahi. Phil Spencer, responsable de Xbox, a annoncé qu'il détaillera publiquement la stratégie future de Microsoft Gaming la semaine prochaine, mais en interne, il a visiblement déjà évoqué le sujet. Comme le rapporte Shannon Liao, Phil Spencer aurait affirmé aux employés que Xbox ne cesserait pas de construire des consoles et que le hardware resterait un grand axe de la stratégie de la firme, avec plusieurs modèles.

Finalement, cela n'a rien d'étonnant. Souvenez-vous, en septembre dernier, Microsoft était victime d'un énorme leak, dévoilant notamment des versions améliorées des Xbox Series X|S et même la prochaine génération de consoles, prévue pour 2028. Des consoles orientées vers les jeux dématérialisées et le cloud gaming, mais des consoles quand même.

Quid des jeux exclusifs ? Eh bien là, Phil Spencer n'a visiblement rien commenté en interne, il faudra attendre la déclaration publique la semaine prochaine, mais Xbox a toujours eu comme ambition de proposer ses jeux sur un maximum de plateformes, le Game Pass Ultimate permet de jouer en streaming sur un tas d'appareils hors de l'écosystème Xbox, porter des AAA sur PS5 et Switch serait une suite logique. Le marché évolue, Sony porte déjà ses jeux sur PC, les constructeurs et éditeurs doivent amortir les coûts de production du mieux qu'ils peuvent. Cependant, vendre des consoles sans jeux exclusifs sera un sacré défi.

