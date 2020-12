Microsoft Flight Simulator : une mise à jour avec la VR et de la neige, et les gros chiffres du succès pour terminer l'année

Microsoft Flight Simulator passionne déjà de nombreux amateurs de simulation depuis le début de l'année, mais son immersion est encore davantage renforcée avec la mise à jour déployée cette semaine. Comme promis, Asobo Studio vient de rendre le titre jouable en réalité virtuelle ! Il est donc possible de profiter de l'ensemble de l'expérience avec un casque VR : elle est compatible avec les appareils les plus populaires du marché, comme les accessoires Windows Mixed Reality (dont le HP Reverb G2), Oculus, Valve et HTC.

Et, c'est de saison, il apporte un nouveau type de météo avec de la neige en temps réel, pour le plaisir des yeux et de nouvelles sensations. En cadeau, le patch permet aussi de débloquer une livrée unique aux couleurs de MSF utilisable sur tous les appareils, ainsi que les revêtements d'avion aperçus dans la publicité Find Your Joy (A Dog’s Dream), avec les pilotes canins Rufus et Sam.

Il y a quelques jours, Microsoft a sinon révélé que Microsoft Flight Simulator avait réalisé le meilleur démarrage de la franchise en dépassant les 2 millions de joueurs cette année, bien aidé par son intégration dans le Xbox Game Pass pour PC. Quelques chiffres clés ont d'ailleurs été regroupés dans une infographie.

La communauté a pris les commandes de plus de 50 millions de vols et parcouru plus de 5,6 milliards de kilomètres jusqu’ici, ce qui équivaudrait à 19 allers-retours de la Terre au Soleil, ou encore à 400 000 fois le tour du monde. Nous avons été touchés par les réactions positives autour de Microsoft Flight Simulator, nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager notre passion avec une communauté si impliquée qui nous aide continuellement à améliorer notre simulation avec leurs retours précieux. Nous sommes tout aussi reconnaissants envers la communauté de créateurs qui ont utilisé notre kit de développement pour concevoir plus de 500 aéroports, des avions et d’autres types de contenu dès les mois qui ont suivi la sortie du jeu. La qualité de ce travail, les connaissances et la passion de ces créateurs sont une inspiration quotidienne pour l’ensemble de l’équipe.

La suite pour Microsoft Flight Simulator en 2021, c'est donc sa version Xbox Series X | S cet été, ainsi que « 3 mises à jour conséquentes » pour des fonctionnalités supplémentaires et des World Update 4 et 5 pour affiner la représentation de certaines contrées, et « cela n’exclut pas d’autres surprises ». Le jeu de simulation est disponible à partir de 54,98 € sur Amazon.fr.