Minecraft : une bibliothèque contre la censure ouvre enfin ses portes

Il y a peu se tenait la journée internationale contre la censure sur Internet, l’occasion parfaite pour l'ONG Reporter sans frontières de présenter un projet incroyablement spectaculaire, et ce à l’aide du fameux jeu de Mojang, Minecraft. Mais encore ? La conception d'une libraire gigantesque en 3D, qui a au passage été dévoilée sur le site UncensoredLibrary.com ; pouvant se traduire la Bibliothèque de la non-censure. L’objectif est de donner un accès libre à une bibliothèque virtuelle répertoriant un maximum d’ouvrages censurés dans le monde entier (articles, livres, etc.).

Ce projet a fait appel à de grands noms du journalisme comme Yulia Berezovskaia, journaliste à la tête du site grani.ru bloqué en Russie, ou encore Hatice Cengiz, fiancée du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné en Turquie en 2018. En ces lieux virtuels, vous pouvez retrouver les archives de cinq pays différents (Russie, Égypte, Mexique, Arabie Saoudite et Vietnam), écrits soit en anglais, soit dans leur langue d’origine. Pas de craintes à avoir, afin de toucher un maximum de personnes, l’association mettra régulièrement à jour sa bibliographie et rajoutera surement des sections. L’organisme précise également que « les livres Minecraft font 100 pages et nous pouvons y écrire en toute liberté. Les joueurs ont le droit de les lire, mais pas d’en changer le contenu. »

Via un communiqué officiel, Christian Mihr, directeur de RSF, explique pourquoi Minecraft a été choisi pour mener à bien cet objectif anti-censure.

Les sites Internet sont bloqués, les journaux indépendants interdits, et la presse est contrôlée par l’État. Les jeunes grandissent sans pouvoir se forger leur propre opinion. À travers Minecraft, le jeu vidéo le plus populaire du monde, nous leur donnons accès à une information indépendante.

Architecturalement parlant, l’édifice a été inspiré par les codes architecturaux néo-classiques que nous pouvons trouver dans le monde réel, et a été réalisé par le studio BlockWorks, qui a su mobiliser 24 constructeurs de 16 pays différents afin de boucler son chantier de plus de 12,5 millions de blocs en à peine trois mois ; notez que si cette construction existait réellement, elle possèderait le deuxième plus grand dôme au monde !

Pour accéder à cette Bibliothèque Libre, il vous suffit soit de télécharger la map sur le site officiel, soit de vous rendre directement sur le serveur visit.uncensoredlibrary.com ; accessible depuis les versions supérieures à la 1.14.4 de Minecraft.