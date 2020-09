Monster Boy and the Cursed Kingdom annoncé sur PS5 et Xbox Series X avec des améliorations

Monster Boy and the Cursed Kingdom est sorti en décembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, puis l'été suivant sur PC et enfin sur Google Stadia en juin dernier. Le jeu de plateforme de Game Atelier et FDG Entertainment a donc déjà eu une belle vie, mais les studios vont le porter sur les consoles next-gen.

Eh oui, Monster Boy and the Cursed Kingdom va s'inviter sur PlayStation 5 et Xbox Series X, à une date encore inconnue. Le titre bénéficiera d'améliorations techniques, dont le support de la 4K native et d'un framerate à 120 fps, grâce au port HDMI 2.1. Les développeurs comptent également proposer des fonctionnalités liées à la manette DualSense de la PS5, mais surtout, la mise à jour de Monster Boy and the Cursed Kingdom sera gratuite si vous avez déjà le titre sur PS4 ou Xbox One.

Voilà de quoi ravir les amateurs de jeux d'aventure et de plateforme à l'ancienne, il ne reste désormais plus qu'à patienter avant de voir arriver Monster Boy and the Cursed Kingdom sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft. L'édition physique du jeu, très limitée en exemplaires, est vendue 79,9 € sur Amazon.fr.