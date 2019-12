Monster Hunter World: Iceborne, le Festival d'Hiver et le Festival de la Prospérité s'ouvrent avec des quêtes et armures inédites

Monster Hunter World: Iceborne a encore évolué ce mois-ci avec l'arrivée de nouvelles chasses et armures à débloquer. Et il ne s'arrêtera pas là pour la fin d'année, car du 20 décembre au 5 janvier à 23h59, vous pourrez festoyer dans le cadre du Festival d'Hiver à Astera, ou le Festival de la Prospérité à Seliana, ce dernier fêtant le Nouvel An chinois avant l'heure.



Au programme, des bonus de connexions, des requêtes et missions exclusives pour récupérer des matériaux et forger des pièces d'équipement originales, des soldes et des tenues pour les PNJ à collectionner. Enfin, tout le contenu n'est pas inédit, car une partie des éléments liés au Festival d'Hiver est en réalité la même que l'année passée.



Complétez les Quêtes Évènement disponibles durant les festivals pour obtenir des matériaux et forger des armures spéciales !

Des bonus de connexion en plus !

Recevez 2 coupons chance par jour, des tickets Hiver, et des tickets Prospérité !

Des Requêtes Spéciales différentes seront disponibles tous les jours !

Complétez les Requêtes Spéciales pour obtenir des tickets Hiver, des feux d'artifices Hiver, des tickets Prospérité, et des bonhommes de neige !

Des soldes dans tous les magasins !

Une nouvelle tenue pour l'Assistante disponible pour une durée limitée !

Une nouvelle tenue pour le Poogie, des titres, fonds, et poses pour la Carte Guilde !

Une myriade de Quêtes Évènement disponibles !

La majorité des anciennes Quêtes Évènement seront disponibles durant le festival.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la disponibilité des Quêtes Évènements. Festival de la prospérité La Grand-Salle de Seliana a été décorée avec un thème asiatique ! Complétez les Quêtes Évènement pour obtenir des matériaux et forger des armures spéciales ! Durant l'évènement, vous pouvez obtenir des tickets Prospérité VIP via les récompenses d'aide de chasse ou les récompenses spéciales obtenues durant les quêtes ou expéditions de Rang Maître. Les tickets Prospérité peuvent être utilisés pour forger le set d'armure Oolong α+. De nouveaux équipements Palico en parfaite harmonie avec le festival seront également disponibles ! Si vous activez le talent bonus du set d'armure Oolong α+, les chances d'obtenir des tickets Prospérité VIP augmentent ! Ces tickets sont requis pour forger certains accessoires ou armures spéciales alors ne les ratez pas ! Nouvel objet bonhomme de neige ! Vous pouvez obtenir des bonshommes de neige via les bonus de connexion et autres récompenses durant le Festival de la prospérité. Placez les bonshommes sur le terrain pour créer des boules de neige ! Interagissez avec un bonhomme de neige pour obtenir des boules de neige et les lancer sur les autres joueurs ! 1... 2... 3... Bataille de boules de neige ! (Et surtout amusez-vous !) Festival d'hiver Les réceptionnistes et les Felynes porteront exceptionnellement des tenues hautes en couleur pour célébrer chaque festival ! Admirez les différentes décorations saisonnières de la Poursuite Céleste, sans oublier les tenues spéciales pour l'Assistante et votre Poogie ! Complétez les Quêtes Évènement pour obtenir des matériaux et forger des armures spéciales ! Set d'armure Orion α / Set d'armure Orion Ces armures peuvent être forgées avec les tickets Hiver. Ces tenues super douillettes sont idéales pour profiter pleinement du Festival d'hiver ! Pelote d'épingles Complétez la Quête Évènement Zizanie dans la forêt pour obtenir des tickets Marouette rugueuse, et forger le marteau Pelote d'épingles, inspiré du légendaire oiseau de la Forêt ancienne ! Armure Palico Bonhomme de neige Utilisez les tickets Hiver à la Forge pour créer la nouvelle armure Palico Bonhomme de neige ! De nouvelles armures spéciales seront disponibles !

Tout ce contenu étant exclusif à Monster Hunter World: Iceborne, il ne sera malheureusement pas accessible tout de suite sur PC, l'extension y étant prévue pour le 9 janvier 2020.