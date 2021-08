Monster Rancher 1 & 2 DX : les jeux cultes d'entraînement et de combats de monstres bientôt de retour sur Switch, PC et iOS en Occident

Le premier Monster Rancher est sorti en 1997 sous le nom de Monster Farm au Japon, et nous faisait nous occuper de monstres pour les faire grandir et combattre, une expérience à mi-chemin entre Pokémon et Tamagochi. Il s'était surtout fait remarquer par la manière dont nous pouvions débloquer de nouvelles créatures : en insérant un autre CD de notre choix, structurellement associé à un code propre, dans notre PlayStation. Malgré plusieurs suites, la saga n'est plus vraiment d'actualité, mais Koei Tecmo avait tout de même pris l'initiative de faire revenir les deux premiers volets sur Switch et sur mobiles au Japon l'année dernière. Cette fois, la chasse aux monstres s'y faisait via une base de données musicale directement intégrée à l'expérience.

Bonne nouvelle, les premiers jeux vont aussi revenir de cette manière en Occident, mais aussi sur d'autres plateformes, et avec quelques avantages ! Monster Rancher 1 & 2 DX vient d'être annoncé pour le 9 décembre 2021 sur Switch, PC via Steam et iOS, et il regroupera logiquement les deux volets fondateurs. Monster Rancher et Monster Rancher 2 auront tout de même droit à des innovations exclusives par rapport à leurs dernières versions, en plus de leur lifting graphique, comme des emplacements de sauvegarde supplémentaires, des places pour stocker des monstres additionnels, un aide-mémoire pour prendre des notes de nos sessions de dressage, les monstres exclusifs aux éditions occidentales originales, une option pour accélérer la vitesse de jeu ou encore un système de classement pour les combats aléatoires.

Une version physique est prévue au Japon au prix de 3 520 ¥ sur Switch et PC, tandis qu'une Monster Rancher 25th Anniversary Box comprendra une copie du jeu (ou une clé Steam), une figurine en métal doré de Mocchi avec un piédestal numéroté, la bande-son des deux jeux sur PC, un artbook, le booklet Tecmo Player’s Mag (TPM) Vol. 2021, un CD secret de Monster Rancher 2, et un sac à dos Mocchi.