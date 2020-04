MSI dévoile ses dernières nouveautés en notebooks

C’est avec pas moins de 12 notebooks que MSI a décidé de revenir sur le devant de la scène. Dans le lot nous retrouvons uniquement des modèles connus, mais repensés pour correspondre aux besoins des gamers en 2020. Comprenez par là que le matériel à l’intérieur de ces petites machines a bien changé pour s’adapter aux dernières innovations des constructeurs.

Car c’est bien cela la véritable nouveauté dans l’annonce de MSI, ces ordinateurs sont désormais équipés des processeurs Intel de 10ème génération pouvant aller jusqu’à la référence I9-10980K tandis que les cartes graphiques dernier cri de Nvidia sont aussi de la partie, notamment les GeForce RTX Super. Autant dire que la puissance et les performances graphiques vont être au rendez-vous. MSI parle d’une augmentation de 50 % de la rapidité de ses notebooks, rien que ça.

Parlons-en justement de ces ordinateurs. MSI a choisi de mettre en avant le GE66 Raider et le GS66 Stealth, deux PC qui affichent fièrement leur écran avec un taux de rafraîchissement à 300 Hz. Le GS66 Stealth a pour sa part une certaine sobriété à faire valoir ainsi qu’un système de refroidissement unique, le Cooler Boost Trinity+. Le GE66 Raider est quant à lui tout en couleur et en design.

Et puisqu’il faut une troisième tête d’affiche, MSI a misé sur son Creator 17 qui se vante d’être le premier notebook au monde à embarquer un écran mini LED. Ses petits camarades, les Creator 15M et 17M, se voient eux aussi dotés d’un processeur de 10ème génération (I7 dans ce cas précis), mais les possibilités en GPU sont limités à la GeForce RTX 2060, ce qui est déjà excellent pour les créateurs de contenu à qui sont dédiés ces appareils. Sachez pour finir qu’en plus des modèles déjà abordés, les séries GT Titan, GF Thin, GP et GL Leopard se sont elles aussi renouvelées avec les produits Intel et Nvidia.

En ce qui concerne les disponibilités de ses produits, MSI n’a pas été en mesure de nous donner toutes les réponses nécessaires. Nous savons par exemple que le GS66 sera disponible à la mi-avril pour un tarif de 1 799 €. Les GE66, GL75 et GP75 sont quant à eux prévus pour la fin du mois avec des prix respectifs de 1 699 €, 1 599 € et 2 399 €. Pour le reste, c’est plus ou moins « wait and see ».