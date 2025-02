Muse : Microsoft nous présente son IA générative pour les jeux vidéo

Le sujet de l'intelligence artificielle générative, celle qui permet de créer du contenu en indiquant simplement un prompt, est particulièrement polarisant. D'un côté, il y a ses adeptes, qui espèrent se faciliter la vie en utilisant généralement des modèles basés sur des créations volées, et de l'autre, nous avons ceux qui dénoncent ses multiples impacts, que ce soit sur l'écologie ou sur le rapport à l'art et à la création. Quoi qu'il en soit, nombreuses sont les sociétés à porter aux nues l'IA générative et Microsoft dévoile cette semaine Muse, qui concerne directement les jeux vidéo.

Dans un long billet publié sur le site officiel Xbox, Microsoft nous présente Muse, son « modèle d'IA générative pour la conception de gameplay ». Un modèle créé en collaboration avec Ninja Theory, un Xbox Game Studios derrière les Hellblade notamment, qui « repose sur un modèle du monde et des actions humaines (World and Human Action Model ou WHAM) » et qui a été entraîné sur Bleeding Edge, parce que pourquoi pas utiliser un jeu multijoueur qui n'a jamais rencontré le succès pour ça, après tout. Phil Spencer (CEO de Xbox), Dom Matthews (directeur de Ninja Theory) et Katja Hofmann (chercheuse principale chez Microsoft Research et responsable de l’équipe Game Intelligence) prennent la parole en vidéo ci-dessus pour présenter ce projet.

Alors, que fait Muse ? Du Rock, oui, mais ce n'est pas le sujet ici. La Muse de Microsoft est « capable de saisir les lois physiques du jeu et de réagir aux actions des joueurs sur la manette, produisant ainsi un gameplay cohérent et varié, entièrement généré par l’IA ». Concrètement, comme l'explique un peu mieux l'article de Microsoft Research en anglais, Muse peut générer des séquences de gameplay cohérentes et ainsi prédire différents scénarios de commandes (les inputs de la manette) à partir de quelques images seulement. Donc non, l'IA générative de Microsoft ne va pas dès demain créer un jeu vidéo de A à Z, il s'agit pour l'instant d'un outil dédié aux développeurs, qui pourront utiliser Muse pour améliorer leurs cartes et leurs séquences de gameplay en fonction des prédictions de l'IA, comme l'explique un peu mieux le Dr Michael Cook, concepteur de jeux et chercheur en IA, dans un long billet fort intéressant. De quoi créer des prototypes (les toutes premières versions d'un jeu, visant à montrer les bases du gameplay) plus rapidement et efficacement, selon Microsoft.

Cependant, le site Xbox met un argument en faveur de Muse en avant : son IA générative servirait à « adapter les anciens jeux de notre catalogue à n’importe quel support, leur offrant ainsi une seconde vie ». Microsoft ne rentre pas dans les détails, mais il est facile d'imaginer Muse analysant les parties de nombreux joueurs d'un vieux jeu pour le « recréer », tout en le rendant compatible avec les machines modernes. Le constructeur américain est un fervent défenseur de la préservation des jeux, les Xbox Series X|S permettent de profiter de nombreux jeux Xbox vieux de 20 ans grâce à la rétrocompatibilité. Reste à voir si Muse sera capable de faire aussi bien qu'un studio de développeurs.

Microsoft sait très bien que le sujet de l'intelligence artificielle générative fait débat, il prend donc des pincettes et affirme qu'il a « confié aux créateurs de (ses) studios la responsabilité de décider comment utiliser l’IA générative, en fonction des besoins spécifiques de chaque projet ». En clair, chaque équipe est libre d'utiliser ou non Muse. Le constructeur veut faire de son IA générative une « IA Responsable », basée sur l'équité, la fiabilité et la sécurité, le respect de la vie privée et la protection des données, l'inclusivité, la transparence et la responsabilité.

En attendant de savoir un peu plus concrètement ce que fera Muse dans nos futurs jeux vidéo, vous pouvez acheter la Xbox Series X à partir de 549,89 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.