NAIRI: Rising Tide, une suite à Tower of Shirin annoncée en vidéo

En 2018, HomeBearStudio lançait sur PC NAIRI: Tower of Shirin, un petit jeu d'aventure et d'énigmes tout mignon suivant Nairi et Rex dans une quête pour résoudre le mystère entourant la tour de Shirin et ses bas-fonds. Eh bien, bonne nouvelle pour les fans, Nairi sera bientôt de retour dans un second jeu, NAIRI: Rising Tide.

NAIRI: Rising Tide proposera cette fois une aventure dans les beaux quartiers de la tour de Shirin, alors que Nairi part dans une quête afin de sauver sa famille à l'aide de ses compagnons. Dans cette partie de la tour, la corruption est légion et c'était sans compter sur une prophétie apocalyptique qui n'arrange pas les affaires de la jeune héroïne. NAIRI: Rising Tide inclura une nouvelle fois un scénario « captivant », des puzzles et énigmes, des mystères à résoudre, des graphismes inspirés de Disney et Studio Ghibli, mais également des fonctionnalités améliorées comme la possibilité de se déplacer rapidement entre deux endroits, un système d'inventaire revisité et des indices personnalisables.

NAIRI: Rising Tide n'est pas attendu avant l'année prochaine sur PC, via Steam, mais les joueurs peuvent déjà télécharger gratuitement un prologue offrant 20 minutes de gameplay.