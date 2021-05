NEO: The World Ends With You dévoile sa cinématique d'introduction qui déménage, deux publicités partagées

Alors que la diffusion de The World Ends With You The Animation se poursuit (l'opening et l'ending sont visibles en ligne pour les curieux), c'est la suite annoncée en fin d'année dernière qui refait parler d'elle, NEO: The World Ends With You. Eh oui, si vous n'avez pas suivi, Square Enix va nous régaler cet été avec une nouvelle aventure encore sous le signe du Jeu des Reapers, mais avec des personnages principaux inédits dont les présentations ont déjà été faites.

Après une bande-annonce dévoilant la date de sortie fixée au 27 juillet sur PS4 et Switch à l'international, place désormais à la cinématique d'introduction que nous pourrons retrouver en lançant le jeu. Et autant dire qu'elle déménage avec ses différents genres musicaux et ses visuels colorés assez psychédéliques. Les principaux protagonistes y sont nommés, à savoir Rindo, Fret, Nagi et Minamimoto, mais nous retrouvons également les antagonistes des Reapers de Shinjuku avec Shiba et Shoka. Le mystérieux personnage encapuchonné qui est à priori Neku est aussi mis en avant, pas étonnant puisqu'il sera sur la jaquette.

Sinon, deux publicités ont aussi été mises en ligne, l'une à destination du web et l'autre des pages du pub télévisuelles nippones, montrant en quelques secondes divers aspects du jeu entre ses saynètes, son gameplay lors des affrontements ou encore ses menus, sans oublier de bien remettre en avant le passage où Rindo s'écrie « Riku », un argument marketing certain pour les fans de la première heure.

Si vous souhaitez précommander NEO: The World Ends With You, Amazon le propose à 59,99 €. Une version PC verra également le jour cet été sans plus de précision.