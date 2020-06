Netflix lance sa catégorie Black Lives Matter pour soutenir le mouvement

Le mouvement Black Lives Matter bat son plein aux États-Unis et dans le monde entier, alors que la communauté noire tente de réaffirmer ses droits et surtout son égalité face aux organisations policières. Même pour ceux qui ne participent pas activement à la lutte, c'est le moment de s'instruire sur les conditions passées et actuelles des personnes de couleur, pourquoi pas via des productions cinématographiques.

Netflix apporte ainsi sa petite pierre à l'édifice en lançant une catégorie Black Lives Matter sur son portail. Elle regroupe des films, séries et documentaires qui évoquent de près ou de loin les conditions de la communauté noire, qu'il s'agisse du cœur du récit ou d'un épiphénomène qui les inspirent ou les guident. Nous retrouvons ainsi le documentaire de Devenir de Michelle Obama, les documentaires I Am Not Your Negro de Raoul Peck et L.A. 92 : Les Émeutes, mais aussi les séries Luke Cage et Orange is the New Black. Da 5 Bloods : Frères de Sang, le nouveau Spike Lee produit par Netflix, a déjà prévu de s'y ajouter à sa sortie vendredi.

Il y a au total une trentaine de références pour se divertir et s'informer en cette période charnière. De quoi vous inspirer pour vos prochaines séances de binge watching ?

Lire aussi : Square Enix : les équipes soutiennent le mouvement Black Lives Matter et versent 250 000 $