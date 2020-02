Netflix est une plateforme qui permet de visionner des films et des séries en streaming sur divers appareils. Mauvaise nouvelle pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui auraient aimé essayer le service avant de devenir membre, le fameux mois « d'essai gratuit » a pris fin dans divers pays. Et, oui, la France et la Belgique sont dans le viseur...

Le centre d'aide de la société stipule :

Les essais gratuits ne sont actuellement pas proposés dans votre pays. Pour démarrer votre abonnement, il vous suffit d'aller sur Netflix.com, de choisir un forfait et une option de paiement de votre choix, d'indiquer votre adresse e-mail et de définir un mot de passe. Vous pouvez alors commencer à regarder Netflix.

Vous l'aurez donc compris, la facturation débute dorénavant dès le premier mois d'abonnement. Pour mémoire, concernant les tarifs :

Abonnement Essentiel : 7,99 €, 1 écran, image SD ;

: 7,99 €, 1 écran, image SD ; Abonnement Standard : 11,99 €, 2 écrans, image Full HD ;

: 11,99 €, 2 écrans, image Full HD ; Abonnement Premium : 15,99 €, 4 écrans, image Ultra HD.

Avons-nous affaire à un énième test de la firme avant qu'elle fasse machine arrière ? Nous verrons bien, mais en attendant, l'offre n'est plus d'actualité.