New World : la mise à jour majeure Sulfure lancée et détaillée en vidéo

Amazon Games a lancé l'année dernière New World, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur qui avait attiré de nombreux joueurs à son lancement. Mais pour faire vivre un MMORPG sur le long terme, il faut constamment du contenu inédit. New World en a déjà eu, avec notamment Heart of Madness, place désormais à Sulfure :

Sulfure est présentée comme « la mise à jour de contenu la plus importante depuis la sortie de New World », rajoutant une nouvelle zone en Aeternum. Les joueurs devront faire face à de nouveaux ennemis, débloquer de nouvelles capacités et accomplir des défis inédits, afin de découvrir la source d'un pouvoir sous les ruines de la cité d'Akhet. Voici le contenu de la mise à jour Sulfure pour New World :

ZONE DE SULFURE

Sulfure est une nouvelle zone qui ne ressemble à aucune autre dans Aeternum. Environ 2,5 fois plus grande que Haute-Chute, elle comprend de nouveaux ennemis à combattre, un nouveau territoire à contrôler et de nouvelles histoires à dévoiler.

La mort plane sur les terres brûlées de Sulfure, sa soif toujours insatisfaite, même après des siècles de conflits et de guerres. C'est ici que les anciens Égyptiens rencontrèrent les Anciens divins et construisirent des monuments et de vastes cités qui faisaient partie d'une civilisation florissante, il y a de cela des milliers d'années. Leur civilisation est depuis longtemps tombée en ruine, et peu de ses habitants originels subsistent, à l'exception du mystérieux sorcier Imhotep, avec lequel les joueurs doivent collaborer pour résoudre les mystères du désert.

Les restes déments de la 19e légion de l'Empire romain représentent la menace la plus immédiate à Sulfure. Il reste à découvrir ce qui est arrivé aux Romains, mais ils ont succombé à la corruption et assiègent désormais les ruines antiques d'une mystérieuse pyramide connue sous le nom d'Akhet. Ils sont persuadés d'y découvrir le secret de leur rédemption et de la résurgence tant attendue de l'Empire romain.

EXPÉDITION L’ENNÉADE

Aventurez-vous dans les ruines anciennes pour y affronter les vigilants gardiens anubiens et résoudre des énigmes hiéroglyphiques pour acquérir de nouveaux pouvoirs.

Les joueurs vont explorer d'anciens mystères avec Imhotep, affronter de puissants démons des sables et peut-être, s'ils persistent, restaurer le souverain légitime qui pourra enfin ramener l'ordre et l'espoir dans la région, après des siècles de chaos.

EXPÉRIENCE DE DÉPART REMANIÉE

Nous avons entièrement remanié les premiers niveaux de New Worldafin que les joueurs qui commencent le jeu ou qui créent un nouveau personnage découvrent de toutes nouvelles histoires et quêtes. Nous avons pris en compte les retours des joueurs concernant l'expérience de départ de New World, et avons apporté les changements suivants :

OPTIMISATION DU DÉROULÉ DES QUÊTES

Le déroulé des quêtes dans les zones a été optimisé ; désormais, les PNJ se déplacent et il y a une histoire qui mène les joueurs dans chaque région du jeu et permet de débloquer du contenu annexe et de donner une cadence plus régulière à l’expérience.

NOUVELLES DYNAMIQUES DE QUÊTE

Nous avons ajouté diverses nouvelles dynamiques aux quêtes : évènements en vagues, défis de pistage et d’orientation, énigmes dans les ruines, interactions originales avec le monde, et évènements dynamiques que les joueurs rencontreront.

SIMPLIFICATION DE L'HISTOIRE

Nous avons remanié le début du jeu afin qu'il reste concentré sur le scénario principal en ajoutant l’héritage du roi Arthur aux Falaises du Roy, et une malédiction de la sorcière Médéa, assortie d'une famine, à Gré-du-Vent. Les joueurs se dirigeront toujours vers Yonas l’ermite pour entamer leur conversion en Protecteurs des âmes, mais les quêtes de Yonas ont été consolidées à Haute-Chute. L’ermite est désormais plus mobile, et le déroulé du scénario et des quêtes bien meilleur.

AMÉLIORATIONS DE ZONE

Nous avons également donné davantage de caractère aux zones et colonies des Falaises du Roy et de Haute-Chute, et ajouté de nouveaux ennemis, de nouveaux lieux importants, et de nouveaux défis dans les quêtes et le monde ouvert.

VOILE NOCTURNE

Des formes dans la brume ! Des cris dans la nuit ! Le démon Baalphazu, marquis de l'effroi, et sa horde de citrouillites macabres sèment la terreur dans tout Aeternum. Aidez Salvator le fou dans sa quête pour bannir ces horreurs ignobles et gagner des récompenses du Voile nocturne à durée limitée. Cet évènement se déroulera du lancement de Sulfure jusqu'au 1er novembre. Les personnages doivent être de niveau 35 ou plus pour commencer la série de quêtes.

L’ÉPÉE LONGUE

Préparez-vous à manier une nouvelle arme — l’épée longue. Cette lame utilise à la fois des postures offensives et défensives pour s'adapter aux différentes situations. Familiarisez-vous avec les risques et les récompenses de chaque option pour survivre aux combats.

Les deux arbres de compétence de cette arme proposent des tactiques polyvalentes pour des styles de jeu variés :

L’arbre d’Assaut incarne l’offensive implacable et met l’accent sur la défaite des ennemis avant qu'ils ne puissent vous vaincre ;

L’arbre d’Affront excelle en défense agressive capable de survivre et d’infliger des dégâts à plusieurs adversaires.

L'épée longue s'adapte à la Force comme et à la Dextérité, ce qui en fait un bon pendant à de nombreuses autres armes.

CAPACITÉS DE JOYAU DE CŒUR

Les aventuriers peuvent désormais personnaliser davantage leur style de jeu grâce aux capacités de joyau de cœur.

Détonation : surchargez-vous d'énergie arcanique pour exploser et infliger d'importants dégâts dans un large rayon autour de vous. Les joueurs peuvent se déplacer et attaquer pendant que la capacité est active.

: surchargez-vous d'énergie arcanique pour exploser et infliger d'importants dégâts dans un large rayon autour de vous. Les joueurs peuvent se déplacer et attaquer pendant que la capacité est active. Lianes accrocheuses : enfoncez votre main dans le sol pour libérer des lianes autour de vous et enraciner tous les ennemis proches.

: enfoncez votre main dans le sol pour libérer des lianes autour de vous et enraciner tous les ennemis proches. Forme rocheuse : transformez-vous en pierre et devenez immunisé aux vacillements, aux coups, aux étourdissements, aux enracinements et aux ralentissements. Les joueurs peuvent se déplacer et attaquer pendant que cette capacité est active.

: transformez-vous en pierre et devenez immunisé aux vacillements, aux coups, aux étourdissements, aux enracinements et aux ralentissements. Les joueurs peuvent se déplacer et attaquer pendant que cette capacité est active. Canon : sortez un énorme canon à main et tirez un boulet de canon qui explose à l'impact en infligeant de gros dégâts.

: sortez un énorme canon à main et tirez un boulet de canon qui explose à l'impact en infligeant de gros dégâts. Sombre ascension : développez vos ailes altérées et envolez-vous dans les airs, flottez brièvement, puis retombez au sol en infligeant des dégâts à tous les ennemis proches.

Chargez les joyaux de cœur grâce à diverses actions de combat, comme infliger et recevoir des dégâts, bloquer des coups et soigner des alliés. Une fois les joyaux entièrement chargés, les joueurs peuvent déclencher une capacité. La charge se réinitialise à l'utilisation. Expérimentez et améliorez chaque joyau de cœur pour trouver votre préféré.