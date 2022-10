NieR: Automata Ver1.1a, deux nouvelles vidéos promotionnelles introduisent Pascal et la Commandante White

Tandis que les possesseurs d'une Switch peuvent désormais découvrir la petite merveille de PlatinumGames et Square Enix qu'est NieR:Automata: The End of YoRHa Edition, nous avons également les yeux tournés vers le début d'année 2023, puisque c'est à partir de janvier prochain que sera diffusé l'anime NieR: Automata Ver1.1a réalisé par A-1 Pictures. Le mois dernier, nous avions justement découvert son titre et de premiers aperçus mettant en avant ses protagonistes 2B et 9S. D'autres devaient ensuite voir le jour au mois d'octobre et ce fut bien le cas.

Le plus récent mis en ligne ce week-end est dédié au robot Pascal doublé par Aoi Yuki, toujours aussi sympathique, ainsi qu'au village des machines pacifistes agitant leur drapeau blanc lors de leur première rencontre avec les protagonistes. Tout est fidèlement reproduit et le thème associé a de quoi donner envie de retourner y faire un tour en jeu.

L'autre séquence partagée en milieu de mois servait à introduire la Commandante White dirigeant l'organisation YoRHa. Forcément, nous entendons sa seiyū Chiaki Kano déclarer vaillamment le slogan « Gloire à l'humanité », alors qu'elle agite sa cravache, le tout avec le même rendu noir et blanc qu'en jeu. La station orbitale Bunker servant de QG peut aussi être admirée, ainsi que des Opératrices sur l'une des deux illustrations aussi partagées.

À n'en pas douter, la Résistance devrait aussi finir par y passer avec Anémone, de même qu'Adam, Eve, A2 et pourquoi pas quelques autres visages connus et nostalgiques.

Au passage, le tome 2 du manga Opération Pearl Harbor est attendu le 10 novembre en France, tandis que NieR:Automata: The End of YoRHa Edition est actuellement vendu 37,95 € sur Amazon.