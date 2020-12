Nintendo : disparition de jeux Mario le 31 mars 2021, Doug Bowser parle d'une « célébration »

Nintendo célèbre depuis plusieurs mois les 35 ans de la franchise Super Mario Bros., les joueurs ont eu droit à une Game & Watch spéciale, une compilation de jeux 3D ou encore un Battle Royale, mais de nombreux titres ne seront plus disponibles à partir du 31 mars 2021 sur l'eShop et ne seront plus produits, à l'instar de Super Mario Bros. 35 et Super Mario 3D All-Stars.

Alors, pourquoi cette date fatidique ? Certes, il s'agira de la fin de l'année fiscale, mais rien n'explique pourquoi Nintendo va se priver d'augmenter les ventes de certains de ces jeux. Doug Bowser, président de Nintendo of America, a apporté un élément de réponse lors d'un entretien avec Polygon :

Oui, je pense que je peux résumer cela en un seul mot : célébration. C'est simplement la célébration du 35e anniversaire de Mario. Et nous voulons célébrer ça de manières uniques et différentes, nous faisons cela pour des jeux comme Super Mario 3D All-Stars, et nous allons aussi le faire avec de futurs jeux, comme Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Et nous avons également fait ça pour des produits comme Game & Watch: Super Mario Bros., ou avec Mario Kart Live: Home Circuit. Il y a plusieurs manières de célébrer les 35 ans de Mario. Et avec certains de ces jeux, nous sentions que c'était l'opportunité de les proposer à la vente pour une période limitée dans le temps. Ils ont fait de très, très belles performances. Super Mario 3D All-Stars s'est vendu à 2,6 millions de copies rien qu'aux États-Unis. Et donc évidemment, les consommateurs se sont jetés dessus et ont apprécié ces jeux. Ce n'est pas une stratégie que nous allons généraliser, mais nous pensions que c'était quelque chose d'unique pour cet anniversaire.

Nintendo voulait ainsi marquer le coup, en proposant des jeux et produits limités dans le temps pour fêter les 35 ans de sa célèbre licence. Même s'il ne compte pas forcément recommencer, cette stratégie aura au moins eu le mérite de mettre en lumière ces jeux qui seront bien plus difficiles à trouver sur le marché à l'avenir. Et visiblement, Nintendo en profite pour dire au revoir à Super Mario Maker à cette même date. Si vous n'avez pas encore craqué, Super Mario 3D All-Stars est vendu 44,49 € sur Amazon.fr.