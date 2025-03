Nintendo Today! : voici une nouvelle application pour ne rien rater de l'actualité de la firme au plombier

Si Tomodachi Life : Une vie de rêve est venu conclure les annonces de jeux du Nintendo Direct de ce jeudi, un one more thing plutôt inattendu est venu se glisser en conclusion. Shigeru Miyamoto a en effet pris la parole et comme depuis bien des années maintenant, c'était pour nous présenter un projet n'ayant pas directement de lien avec une production vidéoludique, à l'instar de ses apparitions pour nous faire visiter la zone Donkey Kong Country du Super Nintendo World ou le musée qui a ouvert ses portes à Kyoto.

Après Nintendo Music en octobre dernier, c'est une nouvelle application à destination des mobiles et autres appareils sous iOS et Android qui vient de voir le jour, Nintendo Today!. En plus des Nintendo Direct qui vont continuer d'être diffusés à l'avenir pour donner des informations aux joueurs, cette app prenant globalement la forme d'un calendrier va servir à fournir « des news, des vidéos et des bandes dessinées consacrées aux jeux et aux personnages de Nintendo ».

Pour s'en servir, c'est gratuit, mais il faut évidemment avoir un compte de la firme, qui poursuit ainsi son expansion dans notre vie quotidienne. Vous pourrez la télécharger depuis l'App Store et Google Play. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Il nous est d'ores et déjà promis des informations liées à la Switch 2 après le Nintendo Direct lui étant dédié la semaine prochaine.

