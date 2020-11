Nioh 2: The Complete Edition, l'Action-RPG hardcore annoncé sur PC, avec un casque Valve offert

Alors que Nioh 2 a déjà accueilli deux extensions, Le disciple du Tengu et Ténèbres dans la Capitale, Team Ninja et Koei Tecmo nous avaient donné rendez-vous ce 13 novembre pour de nouvelles informations au sujet de ce titre masocore. Nous pensions alors avoir des détails au sujet du prochain contenu payant, mais c'est une annonce d'une version PC qui a contre toute attente été faite.

Nioh 2: The Complete Edition, tel est le nom de cette version qui sortira sur Steam le 5 février 2021 et qui inclura donc Le disciple du Tengu, Ténèbres dans la Capitale et Le premier samouraï, nom donné au troisième DLC. Elle tirera parti des spécificités de la plateforme en proposant le support de la 4K UHD, des écrans larges, du HDR, des moniteurs 144 Hz et pourra atteindre les 120 fps stables si vous avez le matériel nécessaire. Les commandes seront de leur côté adaptées pour le combo clavier et souris, tout en permettant d'y jouer à la manette. Bref, un vrai régal en perspective.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous nos fans inconditionnels sur PC qui ont patiemment attendu pour jouer à Nioh 2 », déclare le producteur Fumihiko Yasuda. « Nous travaillons dur ici à Team Ninja pour ajouter la touche finale à Nioh 2: The Complete Edition, et nous sommes ravis que vous découvriez ce jeu masocore captivant avec une richesse de personnalisation graphique. Préparez vos lames et libérez vos ténèbres - de redoutables ennemis vous attendent le 5 février 2021. »

La bande-annonce partagée pour l'occasion illustre quant à elle le défi auquel seront soumis les joueurs, dévoilant également une pièce d'armure unique pour cette version PC, le casque Valve ! Et en attendant sa venue, Nioh: Complete Edition est à -70 % jusqu'au 20 novembre sur Steam.

