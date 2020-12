No More Heroes et No More Heroes 2 : bientôt des versions PC ?

La licence No More Heroes est bel et bien de retour depuis l'arrivée de Travis Strikes Again: No More Heroes, d'abord jouable sur Switch, puis sur PS4 et PC. Pourtant, les deux épisodes originaux parus sur Wii ne sont pas disponibles partout, et Grasshopper Manufacture a un peu remédié à ça en les amenant sur Nintendo Switch.



Et maintenant ? En attendant No More Heroes 3, toujours sur Switch, le studio pourrait bien porter No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle sur PC, via Steam, l'Epic Games Store ou autres. Les deux jeux ont été enregistrés sur cette plateforme par l'ESRB, et vous connaissez la chanson : si l'organisme de classification des jeux vidéo étasunien enregistre un titre, ce n'est généralement pas pour rien.

Quant à savoir quand Grasshopper Manufacture confirmera ces portages, nul ne le sait pour le moment. En attendant, Travis Strikes Again: No More Heroes est disponible sur Switch pour 20,40 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : No More Heroes 3 : la date de sortie officiellement reportée, sans surprise, un joli artwork pour compenser