No More Rainbows : trailer de lancement pour ce jeu VR coloré et mignon à croquer !

No More Rainbows est un jeu de plateforme tout mignon et coloré, qui a eu droit à une petite bêta il y a peu. Nos amis de chez Squido Studio se placent durant le Meta Quest Gaming Showcase pour dévoiler la bande-annonce de lancement de cette production décalée. Et pour cause, le jeu est dès à présent disponible sur le Meta Store et sur Steam.

Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, faisons le point !

Utilisez nos mécanismes intuitifs pour courir, sauter et grimper en utilisant uniquement vos mains. Foncez à travers des dizaines d’univers colorés pour reconquérir votre monde souterrain profané. Parcourez plusieurs mondes uniques : explorez 4 mondes différents avec 28 niveaux remplis de mini-jeux. Foncez dans des champs verdoyants, en pleine nuit, sur des lacs gelés, et bien plus encore !

Plongez dans un univers plein de secrets : découvrez l'histoire de l'infestation grâce à une narration environnementale et à des affrontements inoubliables contre votre ennemi juré.

Rejoignez vos amis : jouez en mode multijoueur 3 contre 3, avec ou contre vos amis et montrez vos talents dans 12 arènes de combat différentes. Récoltez des récompenses et des cosmétiques pour vous démarquer !

Gravissez les échelons : devenez le meilleur démon de la vitesse au monde grâce aux classements locaux et mondiaux pour chaque niveau.

Habillez-vous : personnalisez votre bête avec des cosmétiques et des skins, avec plus d'un million de combinaisons possibles !

Et pour régaler vos mirettes, quelques images sont disponibles en page deux de cet article !