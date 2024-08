Non, Baldur's Gate 3 n'a pas fini de remporter des prix

Les lecteurs connaissent bien le Prix Hugo, qui récompense les œuvres littéraires de science-fiction et de fantasy. En 2021, les organisateurs avaient introduit exceptionnellement une catégorie pour les jeux vidéo, c'est Hades qui avait remporté ce prix, qui n'avait pas fait son retour les années suivantes... jusqu'en 2024.

Désormais dénommé le Prix Hugo du meilleur jeu, couvrant les jeux vidéo, les jeux de rôle sur table et autres créations interactives, la récompense a fait son retour cette année, avec uniquement des jeux vidéo nommés. Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Dredge, Chants of Sennaar et Alan Wake 2 pouvaient prétendre au trophée, mais c'est bien Baldur's Gate 3 qui a remporté le Prix Hugo du meilleur jeu en 2024. Lors de la remise du prix, le fondateur de Larian Studios Swen Vincke a déclaré :

Je suis très reconnaissant que vous ayez créé ce prix et cette catégorie. L’écriture de jeux vidéo est souvent sous-estimée. C’est un travail très, très, très dur. Pour Baldur’s Gate 3, nous avons dû créer plus de 174 heures de cinématiques juste pour pouvoir respecter les choix des joueurs et pour nous assurer que chacun d’entre eux aurait une histoire émotionnelle qui reflète leurs choix et leur pouvoir d’action.

Le studio belge va devoir faire de la place sur ses étagères pour accueillir ce nouveau trophée, qui va sans doute trôner aux côtés des prix obtenus lors des Game Awards, des DICE Awards, des BAFTA Games Awards, des Steam Awards, des Pégases ou encore des Golden Joystick Awards.

Vous pouvez acheter Baldur's Gate 3 à 59,99 € sur GOG.com.

