Notre rédaction vous souhaite un bon réveillon du Nouvel An, bonne année 2023 !

En 2022, la vie a repris tout doucement son cours. Japan Expo, gamescom, Tokyo Game Show… Les conventions sont de retour, et ça fait du bien de se rendre dans une allée pour aller essayer une nouvelle production et de passer un moment convivial avec des amis. Cette année, les jeux et les annonces ont été nombreux, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer. Maintenant, nous n’attendons qu’une chose : 2023.

Dans le viseur de la plupart des joueurs ? Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, Diablo IV, Marvel's Spider-Man 2 et bien d’autres titres alléchants… Bien évidemment, diverses annonces seront faites durant les mois à venir pour émoustiller notre carte bleue.

En outre, nous tenons sincèrement à vous remercier de nous suivre quotidiennement et d’être toujours présents. Et pour cause, les rédactions « papier-web » se meurent à petit feu et il y a eu pas mal de changements du côté de nos confrères en 2022. Certains sites ont fermé, d’autres ont totalement changé leurs équipes... Nous, nous faisons de notre mieux pour vous contenter avec une petite écurie se comptant sur les doigts de la main. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas changé et nous sommes toujours là ! Encore une fois, merci de nous lire.

Nous vous laissons donc avec ces quelques mots. Profitez de ces quelques heures avec les gens que vous appréciez. Amusez-vous, détendez-vous et surtout n'abusez pas des bonnes choses. Toute notre équipe vous souhaite donc une bonne année 2023 !