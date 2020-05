NVIDIA : un nouveau concours DRX Spotlight avec du matériel et de l'argent à gagner

Epic Games vient de lancer la version 4.24 de son moteur de jeu Unreal Engine, qui supporte désormais le ray tracing en temps réel. NVIDIA en profite donc pour lancer un second concours DXR Spotlight.

Les créateurs de contenu et développeurs indépendants sont donc invités à créer des démonstrations techniques utilisant le DRX (DirectX Ray Tracing) en temps réel. ASUS, Epic Games, Microsoft, MSI et Razer sponsorisent le concours, NVIDIA sélectionnera par la suite les gagnants « en fonction de l'originalité, de la créativité et du mérite technique ». Le vainqueur repartira avec un ordinateur portable Razer Blade 14 Studio Edition et 250 $ à dépenser sur l'Unreal Engine Marketplace, le second remportera une GeForce RTX 2070 SUPER d'ASUS et 150 $ pour l'UEM, tandis que le troisième gagnera une GeForce RTX 2060 SUPER de MSI et 100 $ pour l'UEM.

L'année dernière, ce sont Christian Hecht, Alden Filion et Opus Visual qui avaient remporté le concours, le premier ayant proposé la démo Attack from Outer Space à admirer ci-dessus.

