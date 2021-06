Oddworld: Soulstorm, bientôt des versions Xbox One et Series X et S ?

L'ESRB est-il en train de gâcher quelques futures annonces de l'E3 2021 ? L'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord a récemment listé The Medium sur PlayStation 5, lui qui est exclusif aux PC et Xbox Series X|S, et à l'inverse, il liste Oddworld: Soulstorm sur les machines de Microsoft.

Sorti en avril dernier uniquement sur PC, PlayStation 4 et PS5, le titre d'Oddworld Inhabitants est pour rappel un remake de Oddworld : L'Exode d'Abe et l'expérience n'était pas des plus agréable au lancement, la faute à des bugs. Et voilà que l'ESRB liste le jeu sur Xbox One et Xbox Series X|S. Chose intéressante, l'organisme équivalent au Brésil a lui aussi affiché le jeu sur Xbox One quelques jours auparavant, de quoi semer le doute chez les joueurs.

Cependant, Oddworld: Soulstorm est attendu le mois prochain en versions physiques, officiellement sur PS4 et PS5, les organismes ont bien pu se mélanger les pinceaux et inclure les versions Xbox par erreur. Réponse dans les prochains jours ? Vous pouvez déjà précommander Oddworld: Soulstorm en Collector Edition à 149,99 € sur Amazon.

