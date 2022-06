Of Bird and Cage : l'album Metal interactif et narratif se lance sur PS4 et Xbox One en vidéo

All in! Games et Capricia Productions avaient sorti l'année dernière Of Bird and Cage, un jeu d'aventure narratif et musical, alors réservé aux ordinateurs. Bonne nouvelle pour les joueurs sur consoles, le titre débarque aujourd'hui sur PlayStation 4 et Xbox One, place à une nouvelle bande-annonce :

Of Bird and Cage se présente comme une fiction narrative, portée par sa bande originale très Metal, composée par des artistes de renom (Ron « Bumblefoot » Thal de Guns N' Roses, Rob van der Loo d'Epica, Ruud Jolie de Within Temptation, Casey Grillo de Kamelot, Rocky Gray d'Evanescence, Mike Lepond de Symphony X, Snowy Shaw de King Diamond et Therion, etc.). L'histoire suit Gitta Barbot, une jeune femme accro à la drogue cherchant à fuir la réalité et son bourreau.

Of Bird and Cage est disponible dès aujourd'hui sur PS4 et Xbox One, uniquement via le PlayStation Store et le Microsoft Store. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.