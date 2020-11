Omori : le RPG horrifique tient enfin sa date de sortie sur PC

Dévoilé en 2014 via un Kickstarter et ayant atteint quasiment 6 000 contributeurs et la somme de 203 300 $, Omori arrive bientôt sur nos écrans. Ce dernier est un jeu de rôle horrifique édité et développé par Omocat. Vous incarnez Omori, un jeune garçon qui devra partir à la conquête de ses souvenirs en voyageant à travers différents mondes.

Ainsi, Omori débarque sur PC via Steam le 25 décembre prochain. Des versions pour la PlayStation 4, la Xbox One et la Nintendo Switch sont également prévues, mais il n'y a pas plus d'informations à ce sujet. Omocat a publié une vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez y apercevoir un monde tout en couleurs avec le protagoniste courant un peu partout avec ses amis, en plus de phases de combat contre des créatures horrifiques. Enfin, l’histoire du titre est également mise en avant avec une musique joyeuse qui devient subitement cauchemardesque à la fin de la vidéo. Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans Omori :

Bienvenue dans l’Espace Blanc. Vous vous appelez Omori et vous vivez ici depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez.

Tout est d'un blanc éclatant. Il n'y a pas de murs.

Une ampoule noire est suspendue au plafond… où que ce soit.

Le sol est toujours froid. Cela ne vous dérange pas.

Vous avez une couverture, un ordinateur portable, un chat, un carnet de croquis et votre boîte à mouchoirs.

Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Parfois, une porte blanche se présente à vous. Entrez et vous vous retrouverez dans un monde parfait.

Un monde rempli de personnages colorés, d'aventures sans fin ... et surtout, de vos amis. Auparavant, la porte n'apparaissait que certains jours...

Mais maintenant, elle est toujours présente. Quelque part au fond de votre esprit, vous avez l'impression que les choses n'ont pas toujours été comme ça.

Vous ne viviez pas toujours dans l’Espace Blanc. La vérité est toute autre... Votre histoire est déjà terminée. Vous devez juste vous en souvenir.

