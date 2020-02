One Finger Death Punch 2 désormais disponible sur Switch et Xbox One

Lancée pour la première fois sur Steam en avril dernier, cette suite du premier opus de One Finger Death Punch se voit désormais avoir une adaptation Switch et Xbox One. Pour rappel, il est également possible de se procurer le jeu sur GOG.

Le premier One Finger Death Punch quant à lui est paru en 2014 sur Xbox 360 à travers le programme Xbox Live Indie Game, où les petits développeurs pouvaient publier leurs jeux pour la plateforme. Puis un peu plus tard et de par son succès, le jeu s’est vu ensuite être porté sur PC et mobiles. Un des développeurs de chez Silver Dollar Game, Jon Flook, a stipulé :

Il a fallu attendre un peu plus de six ans pour avoir une suite disponible sur consoles, mais nous savons que ceux qui ont apprécié le jeu original vont l'adorer sur Xbox One et Nintendo Switch. C'est aussi rapide et fou que ce à quoi vous pouvez vous attendre.

One Finger Death Punch 2 contient plus de 400 niveaux de 15 types différents, quatre modes de survie sans fin et bien d'autres nouveautés. Alors êtes-vous prêts à reprendre les armes ? Le jeu est désormais disponible au prix de 8,99 € sur Nintendo Switch et Xbox One.