One Piece: Pirate Warriors 4, de l'action et des larmes dans un spot TV dédié à l'arc Marineford

Nous sommes dimanche, jour où One Piece est diffusé sur les écrans de l'Archipel. Bandai Namco avait ainsi donné rendez-vous aux joueurs pour une nouvelle publicité de One Piece: Pirate Warriors 4. Après l'arc Enies Lobby, c'est au tour de Marineford d'être rapidement mis en avant.

Si l'action prédomine avec Luffy et Ace combattant les membres de la Marine, l'émotion est également de mise et rouvre de vieilles blessures avec la mort d'Ace dans les bras de son petit frère d'adoption. Nous retrouvons évidemment Barbe Blanche, Sengoku transformé en Grand Bouddha et Akainu, des personnages clés de l'arc.

D'ici le 27 mars 2020, date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, nous devrions avoir droit à d'autres spots TV du genre. Par ailleurs, des modes de jeu collaboratifs devraient être officialisés dans les jours à venir.

