One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Ace, Marco et Barbe Blanche en vidéos

Les fins de semaines se ressemblent pour One Piece: Pirate Warriors 4, dont le roster continue de nous être présenté en vidéos. Vendredi dernier, ce sont ainsi Carrot et Jinbe que nous avons pu voir en action. Cette fois, place à l'équipage de Barbe Blanche avec ce dernier et ses commandants Ace et Marco.

Globalement, le gameplay de ces trois personnages ne semble pas avoir énormément évolué, il faut dire que ce serait assez difficile pour deux d'entre eux... Comme à chaque fois, voici les descriptions données par le site officiel :

One Piece: Pirate Warriors 4 59,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 59,99€. Portgas D. Ace Le frère de Luffy et Sabo, fils du roi des pirates Roger, alias Ace aux Poings Ardents. Il a une fois dirigé ses propres pirates, mais a été vaincu par Barbe Blanche et est devenu le commandant de la deuxième division des Pirates de Barbe Blanche. Il a mangé le Mera Mera no Mi et a un contrôle total sur le feu. Il a pourchassé son ancien subordonné, Barbe Noire, pour le crime d'avoir tué un membre d'équipage, mais a été vaincu et remis à la Marine, qui a décidé de l'exécuter en public, déclenchant la Guerre au Sommet. Type d'action : Vitesse Ace utilise la puissance du Mera Mera no Mi pour manipuler les flammes. Maintenir le bouton enfoncé renforce son attaque de charge. Utilisez cette compétence au bon moment pour éliminer l'ennemi avec une puissance de feu maximale. Edward Newgate (Barbe Blanche) Capitaine des Pirates de Barbe Blanche. Son vrai nom est Edward Newgate. Il manie le pouvoir du Gura Gura no Mi, dont les capacités sont considérées comme suffisamment puissantes pour détruire le monde. Lorsque l'exécution publique d'Ace par le QG de la Marine a été annoncée, il a dirigé un groupe de pirates attaquant Marineford et provoquant la Guerre au Sommet. Type d'action : Puissance Barbe Blanche utilise la puissance du Gura Gura no Mi pour provoquer des tremblements, pouvant détruire tout sur leur passage et ne laissant à l'ennemi aucune chance de répondre. Marco Commandant de la première division des Pirates de Barbe Blanche, connu sous le nom de Marco le Phénix. Il est l'un des anciens membres de l'équipage et un utilisateur de Zoan mythique, qui serait plus rare que les utilisateurs de fruits du démon de type Logia. Cela lui confère des pouvoirs bestiaux et également la capacité de voler en transformant ses bras en ailes, en plus de son utilisation du Haki de l'armement. Type d'action : Aérien Marco a la capacité de se transformer en phénix et de voler avec ses ailes enflammées. Il est utile pour les attaques terrestres rapides et les attaques aériennes au-dessus d'une large zone.

Pour enfin découvrir qui est le plus puissant pirate au monde entre Barbe Blanche et Kaidō, ou jouer en coopération avec ces deux forces de la nature, il faudra patienter encore quelques semaines, la date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 étant fixée au 27 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Voir aussi : One Piece: Pirate Warriors 4, l'arc Dressrosa face à Doflamingo au cœur d'un nouveau spot TV