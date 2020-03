One Piece: Pirate Warriors 4 : du gameplay pour Kid, Barbe Noire et Shanks en vidéos

Nous y sommes, One Piece: Pirate Warriors 4 est à présent disponible partout à travers le monde et avait eu droit plus tôt dans la semaine à sa bande-annonce de lancement. Cela n'empêche pas la branche japonaise de Bandai Namco de diffuser comme chaque vendredi des vidéos de gameplay pour trois représentants du roster, faisant suite à Katakuri, Capone et la fratrie Vinsmoke la semaine dernière. Avec Eustass Kid, Barbe Noire et Shanks, les 43 personnages jouables y sont donc tous passés, le compte est bon !

Kid n'ayant pas encore eu énormément d'occasions de briller au combat dans le manga, seul son Repel est nommé, le reste étant des techniques découlant logiquement de ses pouvoirs issus d'un fruit du démon toujours inconnu. Pour Shanks, les développeurs ont comme d'habitude laissé parler leur imagination pour lui créer un moveset à l'épée visiblement dévastateur, reflétant bien son statut d'Empereur. Quant à Barbe Noire, il mélange l'utilisation de ses deux fruits pour un résultat bien violent. Une fois n'est pas coutume, voici les descriptions de ces personnages données par le site officiel du jeu :

One Piece: Pirate Warriors 4 79 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 79€. Eustass Kid Capitaine des Pirates de Kid. Communément appelé Eustass « Capitaine » Kid. Très fier et violent. Sa prime est élevée même parmi la pire génération, en raison de son manque de scrupules pour atteindre ses objectifs, blessant même des civils innocents. Après la Guerre du Sommet, il rencontre Kaido, qui est soudainement apparu devant lui après qu'il se soit fait un nom dans le Nouveau Monde. Il a combattu Hawkins et d'autres, mais a été vaincu et capturé par l'Équipage aux Cent Bêtes. Type d'action : Puissance Kid peut manipuler le métal et collecter progressivement des morceaux de ferraille pour augmenter la taille de son bras, augmentant temporairement la puissance de toutes les attaques de frappe et permettant le Repel d'une technique aérienne. Marshall D. Teach (Barbe Noire) Le capitaine des Pirates de Barbe Noire, également connu sous le nom de Barbe Noire. Il était autrefois membre des Pirates de Barbe Blanche, appartenant à la deuxième division dirigée par Ace. Il a fait irruption dans Impel Down et a ajouté de terribles criminels à son équipage, puis a également obtenu les pouvoirs de Barbe Blanche, développant rapidement ses forces et lui permettant de devenir l'un des quatre Empereurs du Nouveau Monde. Type d'action : Puissance Teach utilise la puissance du Yami Yami no Mi et du Gura Gura no Mi. Une technique recommandée consiste à utiliser le pouvoir du Yami Yami no Mi pour entourer ses ennemis de ténèbres, puis les pouvoirs du Gura Gura no Mi pour les vaincre. Shanks Capitaine de l'Équipage du Roux[ et l'un des quatre Empereurs régnant sur le Nouveau Monde. Il a rencontré Luffy lorsque ce dernier était un jeune garçon, qui avait toujours été attiré par les pirates, et a vu la prédisposition de Luffy avant tout le monde. Il a perdu son bras pour sauver Luffy, qui était tombé dans la mer. Au moment de leur adieu, il confia son chapeau de paille à Luffy et lui fit vœu de devenir un grand pirate et de le lui rendre. Le père d'Usopp fait partie de son équipage. Type d'action : Puissance Shanks est un habile épéiste et un utilisateur du Haki. Les attaques avec son terrifiant Haki peuvent submerger la plupart des ennemis. Les techniques au sol et aériennes peuvent être utilisées pour augmenter la puissance de ses attaques à l'épée jusqu'à ce qu'il soit capable d'utiliser le Haki.

Vous pouvez donc désormais profiter de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Larguez les amarres, en avant toute !