Outriders : de nouvelles images dévoilées

Ce soir, Square Enix et People Can Fly ont diffusé la troisième Transmission d'Outriders, une présentation qui a notamment mis en avant le gameplay en coopération, les capacités du Devastator et qui a permis de découvrir brièvement la classe du Technomage. Mais les studios ont également partagé quelques nouvelles images.

Curieusement, ces captures ne mettent pas forcément plus que ça en avant le Technomage et le Devastator, elles sont tirées de la séquence de gameplay dans les tranchées d'Enoch, qui n'était pas sans rappeler la Première Guerre mondiale et qui mettait également en scène le Pyromancien. Des images explosives et enflammées donc, qui sont à admirer sur la seconde page.

Pour rappel, Outriders n'a toujours pas de date de sortie précise, il arrivera en fin d'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, la version Stadia n'étant pas attendue avant 2021. Vous pouvez précommander le jeu en Édition Deluxe à 54,99 € sur Amazon.fr.

