Outriders : suivez la première Transmission en notre compagnie, ce soir à 18h00

People Can Fly s'est taillé une solide réputation en matière de FPS bourrins et violents, le studio polonais est à l'origine de Painkiller et Bulletstorm, mais il lancera en fin d'année Outriders, un jeu de rôle et d'action à la troisième personne, façon looter shooter. Le titre fera parler de lui ce soir à l'occasion d'un premier Broadcast, ou Transmission, à suivre en notre compagnie :

La présentation débutera à 18h00 pétante, et il s'agira d'un premier rendez-vous qui sera mensuel, jusqu'au lancement sur jeu édité par Square Enix. Allons-nous découvrir la date de sortie d'Outriders ce soir ? Difficile à dire, les développeurs ont intitulé cette présentation « Créé pour les joueurs » et devrait surtout se focaliser sur les bases du gameplay, dévoilant notamment une nouvelle zone, avec une mise en avant de l'une des quatre classes jouables, le Trickster.

Rendez-vous ici, dans quelques heures, afin de suivre cette première Transmission d'Outriders. Et si le titre vous intéresse déjà, vous pouvez le précommander à la Fnac contre 59,99 € ou chez Micromania pour 69,99 €, et surtout lire notre dernier aperçu du jeu. Le jeu est pour rappel attendu à une date encore inconnue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.

Lire aussi : PREVIEW de Outriders : le RPG shooter coopératif de People Can Fly et Square Enix