Overwatch 2 : un patch d'équilibrage et un point sur les skins et récompenses avant la Saison 2

Depuis le lancement d'Overwatch 2 au début du mois dernier, les joueurs font face à deux problèmes : des bugs assez mineurs, et un modèle économique qui a bien du mal à convaincre les fans de la première heure. Cette semaine, Blizzard a fait plusieurs annonces intéressantes et a lancé une mise à jour.

Premièrement, un patch d'équilibrage a été publié hier soir dans Overwatch 2 et, bonne nouvelle, Mei est enfin de retour. L'Héroïne avait été retirée du jeu à cause de problèmes liés à son Mur de glace, elle est enfin jouable de nouveau. Du côté des changements, nous avons des nerfs pour D.Va, Zarya, Genji, Chacal, Sombra et Kiriko, vous pouvez retrouver les détails sur le site du développeur.

Mais Blizzard a également pris la parole pour évoquer les futurs changements d'Overwatch 2, notamment concernant le système de progression et les récompenses. Pas de grosse révolution à venir, mais dès la Saison 2 le mois prochain, les joueurs pourront gagner des skins en jouant pendant les évènements, en plus des tenues à acheter dans la boutique et les éléments cosmétiques à débloquer via les Drops Twitch. Pour la Saison 3, le studio annonce des modifications pour le Passe de combat avec des défis plus intéressants et une progression plus captivante.

Du côté du délai d'attente pour trouver une partie, eh bien, le free-to-play n'a pas vraiment solutionné le problème. Certes, il ne faut plus 10 minutes pour jouer une partie en DPS, mais la file d'attente pour les Tanks et DPS reste encore un peu élevée, Blizzard réfléchit à des solutions en interne, notamment en rendant les Héros de type Soutien plus intéressant à jouer. Concernant les Parties compétitives, l'association entre les joueurs de même rang pose encore problème, mais une mise à jour a été lancée cette semaine pour éviter les déséquilibres et les changements de rangs improbables. Là encore, les développeurs détailleront tout cela lorsque les vraies grosses corrections seront prêtes.

Blizzard s'occupe donc comme il le peut d'Overwatch 2, tant mieux pour les joueurs. Pour rappel, la Saison 2 sera lancée le mois prochain, elle introduira le 36e Héros du jeu, le Tank Ramattra. L'année prochaine, nous pourrons découvrir un nouveau Tank ainsi que deux Healers.

