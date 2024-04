Palworld : le Raid Bellanoir et bien d'autres nouveautés débarquent en jeu, de belles promesses pour ces prochains mois

En janvier dernier est paru Palworld de Pocketpair, qui a rencontré un succès fou en peu de temps et qui aux dernières nouvelles datant de fin février a attiré plus de 25 millions de joueurs sur PC (Steam), Xbox Series X|S et Xbox One. Des portages sur d'autres plateformes sont même envisagés, mais en attendant, la communauté a désormais accès à la v0.2.0.6, du moins sur la plateforme de Valve, car il va falloir attendre qu'elle soit prête sur Xbox... Et cette dernière apporte énormément de nouveautés avec comme promis le premier Raid de l'aventure face à Bellanoir, qu'une courte vidéo avait mis en avant. Le studio donne déjà rendez-vous à l'été 2024 pour une mise à jour encore plus riche en contenus avec une nouvelle île, des Pals, armes et bâtiments inédits, ainsi que des boss de tour.

Vous trouverez ci-dessous la traduction du long changelog communiqué par Pocketpair. Notez qu'un bug a été détecté suite à l'ajout de ce patch, empêchant les œufs d'être placés dans l'incubateur. Si cela vous arrive, il faudra le reconstruire.

Nouveau contenu Implémentation du premier Boss de Raid :

Vous pouvez invoquer des Pals Boss de Raid en utilisant des blocs sur le nouvel Autel d'invocation ;



Les Pals Boss de Raid invoqués par les blocs sont très puissants et ne peuvent pas être capturés. Travaillez aux côtés de vos Pals de la base pour affronter ces puissants ennemis ;



Les œufs de Pals peuvent être obtenus après avoir vaincu des Pals Boss de Raid ;



La version « extrême » du Boss de Raid est incroyablement puissante et difficile à vaincre.

De nouveaux objets « Training Manual » ont été ajoutés. Ces manuels vous permettent de donner des points d'expérience à vos Pals.

Un nouvel objet « Ancient Technical Manual » a été ajouté. Ce manuel vous donne des points technologiques anciens et peut être trouvé au hasard dans les coffres des donjons.

De nouveaux objets « Recovery Meds » ont été ajoutés. L’utilisation de ces médicaments restaurera lentement vos PV au fil du temps.

Un nouvel objet « Homeward Thundercloud » a été ajouté. Lorsqu'il est utilisé, il vous transportera instantanément vers la base la plus proche.

Un nouvel objet « Ability Glasses » a été ajouté. Une fois équipé, vous pouvez voir les statistiques des Pals.

De nouveaux objets d'amélioration des statistiques ont été ajoutés : « Power Fruit, Life Fruit, Stout Fruit ». Ces objets augmenteront les statistiques de Pal lorsqu'ils seront utilisés.

Ajout d'une nouvelle compétence passive « Mercy Hit ». Les Pals avec ce passif ne peuvent pas réduire les PV de l'ennemi en dessous de 1 lorsqu'ils attaquent.

Un nouvel objet « Ring of Mercy » a été ajouté. Lorsque vous portez cet anneau, vous ne pouvez pas réduire les PV de l'ennemi en dessous de 1 lorsque vous attaquez.

Une nouvelle armure « Multiclimate Undershirt » a été ajoutée. Protégez-vous aussi bien du chaud que du froid grâce à un seul emplacement !

Un nouveau bâtiment « Electric Egg Incubator » a été ajouté. Cet incubateur consomme de l'électricité pour ajuster automatiquement la température à celle optimale pour chaque œuf.

Un nouveau bâtiment « Ore Mining Site » a été ajouté. Ce site minier vous permet de produire des minerais dans le confort de votre base ! Pals Kelpsea peut désormais produire des Fluides de Pal au ranch.

Dumud peut désormais produire de l'Huile Pal de haute qualité au ranch.

Vous pouvez désormais réduire le poids des minerais de métal lorsque vous chevauchez Surfent Terra.

Augmentation de la quantité de minerai obtenue en chevauchant Astegon.

Vous pouvez désormais augmenter le rang des Pals au maximum avec une seule synthèse à l'aide du « Pal Essence Condenser ». (La progression de la condensation est désormais accumulée dans chaque Pal.)

Le statut Pal négatif sera désormais résolu après avoir passé du temps dans la Boîte à Pal. Interface utilisateur Lorsque vous visez avec une sphère, le nombre de Pals du type ciblé qui ont déjà été capturés s'affichera.

Vous pouvez désormais consulter les temps de recharge des compétences de partenaire pour tous vos Pals sur l'écran principal.

Les statistiques d'équipement et d'objet sont désormais visibles sur l'écran des Technologies, même si vous ne les avez pas déverrouillés au préalable.

Le didacticiel a été amélioré et renommé « Journey ».

Vous pouvez désormais afficher/masquer « Journey » dans les options du jeu.

La taille d'affichage du nombre de dégâts peut être modifiée dans les options du jeu. (Dans les combats de Boss de Raid, les chiffres des dégâts ont tendance à beaucoup se chevaucher et cela peut être difficile à voir, nous vous recommandons donc d'ajuster la taille.) Joueur Les objets abandonnés par les joueurs après leur mort sur un serveur dédié peuvent désormais être récupérés par n'importe qui après 24 heures de temps réel.

Ajout d'une nouvelle emote de joueur endormi (modifié). Base Vous pouvez désormais autoriser/refuser certains travaux pour les Pals de la base au poste de surveillance.

Des filtres de coffre ont été ajoutés. Sélectionnez les types d'objets à autoriser ou à interdire à l'intérieur des coffres.

Les objets fabriqués sont désormais transportés depuis les installations de fabrication. En sélectionnant « Autoriser le transport » lors de la fabrication, les Pals transporteront ces objets vers des coffres une fois terminés.

Vous pouvez désormais modifier l'apparence de votre personnage à tout moment en utilisant l'« Antique Dresser ».

Les règles de placement des bâtiments et des pièces de construction ont été assouplies :

Vous pouvez désormais connecter des escaliers orientés vers le haut ;



Les pièces de toit peuvent désormais se connecter directement aux fondations ;



Les murs triangulaires peuvent désormais être connectés aux escaliers.

Vous pouvez désormais forcer un Pal à travailler et annuler sa pause en le ramassant et en le jetant vers une installation. (Les Pals récupèrent leur santé en faisant une pause, alors soyez prudent !) Les affectations fixes le restent, même après de mauvais évènements. Auparavant, certaines changeaient en raison de conditions particulières, mais elles resteront désormais fixes à moins que le Pal ne soit placé dans la Boîte à Pal. Équilibrage Une résistance minimale à la chaleur et au froid a été ajoutée à diverses armures. Vous n'aurez plus besoin d'enlever votre armure résistante à la chaleur lorsqu'il fait froid la nuit dans les zones de départ !

Réduisez le temps d'appui sur le bouton de l'incubateur d'œufs.

Changez le motif de Jormuntide Ignis pour quelque chose de plus unique.

Ajout de plans légendaires pour certaines armes à feu (obtenues sur des ennemis spécifiques).

Correction du prix de vente des diamants.

En mode solo, il n'est plus possible de sélectionner le point d'apparition initial pour le multijoueur.

L'arrière de la zone de départ a été bloqué avec des pierres pour empêcher les joueurs de se perdre ou de rester coincés.

Le multiplicateur de puissance d'attaque accru des compétences de partenaire qui augmentent la puissance d'attaque du joueur sur une monture a été uniformément réduit de 2 à 1,2.

Les œufs ont désormais une petite chance de produire des Pals alpha.

Les Pals volants et flottants sont désormais immunisés contre les dégâts de chute.

Ajustements des prix de la boutique. Corrections de bugs Correction d'un bug à cause duquel les coffres au trésor se vidaient en mourant dans un donjon, etc.

Correction d'un problème où l'effet qui augmentait la puissance d'attaque du joueur sur une monture se dupliquait et s'accumulait dans certaines conditions.

Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas de butin lors de la capture de Pals en étant sur une monture.

Ajustement des PV des Pals légendaires et correction d'un problème où la différence de PV entre un Pal légendaire capturé et un élevé était trop grande.

Correction d'un problème où le Pal mangeait en étant chevauché.

Correction d'un problème où les sphères lancées à proximité de Pals sauvages ne touchaient pas et n'étaient pas perdues. Autres Amélioration de divers modèles et textures de Pals.

Ajout et ajustement de certains effets sonores.

De nombreuses autres corrections de bugs mineurs. Serveurs dédiés Correction d'un problème où le tri ne fonctionnait pas dans la liste des serveurs.

Amélioration de la liste des serveurs pour permettre les transitions de page.

Les serveurs dédiés prennent désormais en charge diverses sorties de journaux.

Implémentation de l'API REST. Veuillez consulter le guide technique pour plus de détails https://tech.palworldgame.com Prévention de la triche Correction d'une vulnérabilité qui permettait l'usurpation d'identité du compte Steam.

Correction de 7 autres vulnérabilités critiques. Bande-son Une nouvelle chanson a été ajoutée à la bande originale. Si vous l'avez déjà achetée, veuillez la mettre à jour et profiter de cette nouveauté ! Veuillez noter que la mise à jour de la bande-son peut prendre quelques jours.

Au passage, le studio a annoncé le dating sim Pal♡world! ~More Than Just Pals~ le 1er avril en guise de blague. Bon, ce n'est pas très original, entre le genre, le cadre scolaire et les nombreux clichés, mais le tout prête à sourire. La date du 1er avril 2025 est donnée en fin de vidéo, alors rendez-vous l'année prochaine pour éventuellement découvrir ce projet si jamais il devient réalité. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'une telle farce finit par se concrétiser.

Palworld est vendu sur Steam au prix de 26,09 €. Vous pouvez également y jouer en vous abonnant au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.