Pand Land : Game Freak dépose la marque, est-ce un jeu Pokémon ?

Studio japonais surtout connu pour les jeux vidéo Pokémon sur les consoles de Nintendo, Game Freak sait pourtant faire autre chose. Le développeur est derrière des titres un peu moins populaires comme Little Town Hero, Giga Wrecker et Tembo the Badass Elephant, c'est loin d'être terminé.

Game Freak a déposé en fin d'année dernière la marque « Pand Land », ainsi que des logos, laissant penser qu'il s'agit de son prochain jeu. Est-ce un nouveau titre Pokémon ? Peu probable. Pour rappel, le studio japonais a signé un partenariat avec l'éditeur Private Division pour développer un jeu d'action et d'aventure dans une nouvelle licence, jusqu'ici seulement connu sous le nom de code Project Bloom.

Comme le rappelle Gematsu, c'est souvent le développeur qui dépose la marque de son jeu et non Private Division, Pand Land pourrait donc être le véritable nom de Project Bloom. Mais il faudra sans doute patienter un bon moment avant de découvrir le titre en détails, le jeu n'est pas attendu avant 2025, voire 2026. D'ici là, vous pouvez retrouver Pokémon Violet à 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : Pokémon Écarlate et Violet : voici comment débloquer l'épilogue du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro