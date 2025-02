Pégases 2025 : les nommés dévoilés, un jeu Ubisoft grand favori

Cette année encore, l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo va récompenser les meilleurs jeux vidéo français au travers de la cérémonie des Pégases. L'année dernière, c'est Chants of Sennar qui avait remporté le prix du Meilleur jeu vidéo de 2024, les organisateurs dévoilent aujourd'hui la liste des nommés.

L'AATJV rappelle que plus de 3 000 professionnels et membres de l'académie ont désigné les nommés, les laurats sont représentés dans 16 catégories, voici la liste complète :

Meilleur jeu vidéo Prince of Persia: The Lost Crow

Ravenswatch

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team Meilleur jeu vidéo indépendant The Operator

Les Fourmis

Caravan SandWitch Excellence narrative The Operator

Worlds of Aria

Banishers: Ghosts of New Eden Meilleur game design Prince of Persia: The Lost Crown

Ravenswatch

Mutants: Genesis Excellence visuelle Les Fourmis

Microsoft Flight Simulator 2024

Caravan SandWitch Meilleure innovation technologique Dark Hours

Microsoft Flight Simulator 2024

Hide the Corpse (VR) Meilleur univers sonore Prince of Persia: The Lost Crown

Symphonia

Caravan SandWitch Meilleur jeu vidéo mobile Kosma's Chronicles

Mutants: Genesis

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team Au-delà du jeu vidéo Threshold

Kamaeru: A Frog Refuge

Tchia Meilleur service d'exploitation Renaissance Kingdoms

Virtual Regatta

Dofus Meilleur premier jeu vidéo Caravan SandWitch

Symphonia

The Operator Meilleur jeu vidéo étranger Final Fantasy VII Rebirth

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2 Meilleur jeu vidéo mobile étranger Loop Hero

Potion Permit

Children of Morta Meilleur jeu vidéo indépendant étranger Neva

Manor Lords

Le Vaillant Petit Page (Plucky Squire) Meilleure accessibilité Pyrene

Prince of Persia: The Lost Crown

Tchia

La cérémonie des Pégases sera à suivre le jeudi 6 mars 2025 à partir de 20h00 à la Cigale, sur Twitch via la chaîne de Samuel Etienne ou sur YouTube via la chaîne de Julien Chièze. Prince of Persia: The Lost Crown semble être le grand favori, vous pouvez acheter le jeu d'Ubisoft Montpellier à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.