Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, Futaba Sakura joue la narratrice d'une bande-annonce de gameplay récapitulative

Il ne reste que deux semaines avant le lancement au Japon de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, l'Action-RPG signé Atlus en collaboration avec Omega Force. C'est donc l'occasion de faire le point sur le jeu, et c'est Futaba Sakura (doublée par Aoi Yūki) qui s'en charge en faisant office de narratrice dans une nouvelle bande-annonce.

Eh oui, contrairement à ses petits camarades, Oracle (ou Navi au Japon) ne sera pas jouable, comme dans Persona 5 et Persona 5 Royal, c'est toujours bon de le rappeler. En plus de revoir certains passages de la cinématique d'introduction, le scénario qui fera voyager les Phantom Thieves à travers le japonais est brièvement rappelé. En effet, la bande va se rendre à Shibuya, Sendai, Sapporo, Okinawa, Osaka et Kyoto, où des donjons nommés Jail auront fort à faire de leur temps. Ils seront accompagnés par deux personnages inédits, à savoir Sophia et Zenkichi Hasegawa. Hormis ce dernier, ils ont tous été présentés comme il se doit avec une vidéo dédiée, des visuels et des descriptions :

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est attendu le 20 février prochain dans l'Archipel sur PS4 et Switch, avec une démo qui sera mise à disposition dès demain sur le PlayStation Store et l'eShop pour les joueurs locaux.