Persona 5 : une statuette de Joker par Prime 1 Studio disponible en précommande, le Voleur Fantôme prend la pose en photos

Le week-end dernier, nous partagions avec vous les photos d'Aloy et d'un Traqueur en provenance d'Horizon: Zero Dawn, qui ont eu droit à deux statuettes absolument superbes signées Prime 1 Studio. Cette fois, ce sont les fans de Persona 5 et ses dérivés qui peuvent être ravis, car c'est Joker, le personnage principal que le joueur incarne, qui est passé entre les mains de la société.

Il en résulte deux statuettes en polystone à l'échelle 1/4 venant s'ajouter à la gamme Premium Masterline, une édition standard vendue 699 $ et une Deluxe vendue elle 899 $. Dans les deux cas, nous retrouvons une base évoquant d'un simple coup d'œil l'univers des jeux d'Atlus, et la possibilité d'interchanger la tête selon votre envie de faire porter son masque des Voleurs Fantômes à Joker.

La différence provient de l'ajout d'autres éléments interchangeables, à savoir des bras (3 pour le gauche et 2 pour le droit) et 4 paires de mains, la gauche pouvant être ouverte, tenir un pistolet et porter le masque, tandis que la droite peut brandir une dague, la carte des Phantom Thiefs ou le masque. Dans tous les cas, les dimensions restent identiques avec une hauteur de 51,6 cm, une largeur de 49,2 cm et une profondeur de 39,3 cm, le tout pesant 3,5 kg. Une vidéo permet de l'admirer à 360°, tandis que de multiples photos sont disponibles en galeries sur les pages suivantes.

Le délai de livraison de cette statuette de Joker de Persona 5 est estimé entre octobre 2021 et janvier 2022, vous avez donc le temps de découvrir les différents jeux dans lequel il apparaît, dont le récent Persona 5 Royal, que vous pouvez vous procurer dans sa Phantom Thieves Edition, actuellement disponible à 69,07 € sur Amazon. Peut-être que d'ici son arrivée, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers aura été localisé à l'international.